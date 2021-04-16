В Казани прокуратура требует привлечь к ответственности виновных в падении женщины и ребенка из автобуса

В Казани прокуратура проверила информацию о падении женщины с трехлетним ребенком из салона автобуса №45, водитель которого не закрыл двери и продолжил движение, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства РТ.

Установлено, 54-летний водитель автобуса «Нефаз» начал ехать с открытыми дверями, не осуществив полную высадку пассажиров. Тем самым она нарушил пункт 22.7 Правил дорожного движения РФ.

Прокуратура Казани по итогам проверки внесла в адрес руководителя МУП «ПАТП №2» представление об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

В отношении водителя автобуса Госавтоинспекция Казани возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей).

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, инцидент произошел в Казани 14 апреля, в четвертом часу дня, напротив дома №216 на проспекте Победы. В результате ДТП женщина и ребенок получили различные травмы. В Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана (АТП РТ) сообщили, что водителя автобуса, по вине которого это произошло, отстранили от работы.



Татьяна Демина