В Казани пассажиры автобуса получили травмы из-за того, что тот поехал с открытой дверью

Фото: Илья Репин (архив)

В Казани автобус №45 поехал с открытой дверью, из-за чего упали 34-летняя женщина и 3-летний мальчик. Об этом сообщили в ГИБДД Казани.

Инцидент произошел накануне, в четвертом часу дня, напротив дома №216 на проспекте Победы. В результате ДТП пассажиры получили различные травмы.

Также вчера утром произошел еще один инцидент с общественным транспортом — в автобусе №89 упала 57-летняя пассажирка и получила ушиб затылочной области.

Напомним, в Казани за 14 апреля произошло 67 ДТП с материальным ущербом и пять — с пострадавшими, где в двух случаях водитель наехал на пешехода на регулируемом переходе, а в трех случаях пассажиры упали в общественном транспорте.

