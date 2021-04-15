В Казани отстранили от работы водителя автобуса, из салона которого выпали женщина и 3-летний ребенок
В Казани отстранили от работы водителя автобуса №45, из салона которого накануне выпали 34-летняя женщина и 3-летний ребенок. Об этом «Реальному времени» сообщил председатель Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана (АТП РТ) Сергей Темляков.
Он добавил, что обстоятельства происшествия уточняются. Наказание водителю автобуса назначат по решению ГИБДД.
По данным Госавтоинспекции Казани, происшествие случилось 14 апреля в четвертом часу дня, напротив дома №216 на проспекте Победы. Пассажиры выпали из автобуса, в котором не закрыли двери.
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