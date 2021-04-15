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В Казани отстранили от работы водителя автобуса, из салона которого выпали женщина и 3-летний ребенок

11:45, 15.04.2021 3
В Казани отстранили от работы водителя автобуса, из салона которого выпали женщина и 3-летний ребенок
Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани отстранили от работы водителя автобуса №45, из салона которого накануне выпали 34-летняя женщина и 3-летний ребенок. Об этом «Реальному времени» сообщил председатель Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана (АТП РТ) Сергей Темляков.

Он добавил, что обстоятельства происшествия уточняются. Наказание водителю автобуса назначат по решению ГИБДД.

Фото: Илья Репин (архив)

По данным Госавтоинспекции Казани, происшествие случилось 14 апреля в четвертом часу дня, напротив дома №216 на проспекте Победы. Пассажиры выпали из автобуса, в котором не закрыли двери.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 15 апр
    Нечего вообще начинать ехать, пока дверь не закрыл.
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  • Анонимно 15 апр
    Внимательно надо ездить
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  • Анонимно 15 апр
    виноват, поэтому наказание очевидно
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