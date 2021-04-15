В Казани отстранили от работы водителя автобуса, из салона которого выпали женщина и 3-летний ребенок

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани отстранили от работы водителя автобуса №45, из салона которого накануне выпали 34-летняя женщина и 3-летний ребенок. Об этом «Реальному времени» сообщил председатель Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана (АТП РТ) Сергей Темляков.

Он добавил, что обстоятельства происшествия уточняются. Наказание водителю автобуса назначат по решению ГИБДД.

Фото: Илья Репин (архив)

По данным Госавтоинспекции Казани, происшествие случилось 14 апреля в четвертом часу дня, напротив дома №216 на проспекте Победы. Пассажиры выпали из автобуса, в котором не закрыли двери.



Татьяна Демина