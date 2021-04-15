В Татарстане назначили нового главврача республиканской психбольницы

Новым главой Республиканской клинической психиатрической больницы имени академика Бехтерева в Казани станет Ильгиз Ахметзянов. Он вступит в должность 15 апреля. Такой приказ подписал министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.



Ахметзянов родился в 1969 году, окончил Казанский государственный мединститут им. С.В. Курашова по специальности «Лечебное дело», заслуженный врач Татарстана. Работал врачом-психиатром в Республиканской психиатрической больнице, после чего — в системе бюро медико-социальной экспертизы. В 2002—2014 годах руководил филиалом №10 Главного бюро медсоцэкспертизы по Татарстану. В 2014 году возглавил республиканский наркодиспансер.

Напомним, место главврача в наркодиспасере займет Ренат Уткельбаев. Также в РТ назначили нового главного врача в Спасской ЦРБ филиала ГАУЗ «Республиканская клиническая больница МЗ РТ» — им стал Роман Ахметзянов.

Маргарита Головатенко