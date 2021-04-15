Новости общества

01:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане назначили нового главврача республиканской психбольницы

07:31, 15.04.2021
В Татарстане назначили нового главврача республиканской психбольницы
Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Новым главой Республиканской клинической психиатрической больницы имени академика Бехтерева в Казани станет Ильгиз Ахметзянов. Он вступит в должность 15 апреля. Такой приказ подписал министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

Ахметзянов родился в 1969 году, окончил Казанский государственный мединститут им. С.В. Курашова по специальности «Лечебное дело», заслуженный врач Татарстана. Работал врачом-психиатром в Республиканской психиатрической больнице, после чего — в системе бюро медико-социальной экспертизы. В 2002—2014 годах руководил филиалом №10 Главного бюро медсоцэкспертизы по Татарстану. В 2014 году возглавил республиканский наркодиспансер.

Напомним, место главврача в наркодиспасере займет Ренат Уткельбаев. Также в РТ назначили нового главного врача в Спасской ЦРБ филиала ГАУЗ «Республиканская клиническая больница МЗ РТ» — им стал Роман Ахметзянов.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем