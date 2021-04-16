В Казани за сутки произошло 92 ДТП, один человек погиб

За 15 апреля в Казани произошло пять ДТП с пострадавшими (два наезда на пешехода, два столкновения и падение пассажира в салоне автобуса), один человек погиб. 87 ДТП — с материальным ущербом, сообщает ГИБДД города.

Сотрудники полиции задержали четырех пьяных водителей, и трех, не имеющих права на управление автомобилем. В отделы полиции доставили пять водителей. Одного — за повторную езду с тонированными стеклами, другого — за повторную езду в пьяном состоянии. Третьего — по подозрению в угоне автомобиля, четвертого — по подозрению в совершении преступления. Еще был задержан водитель, находившийся в местном розыске.



Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина

Напомним, за прошлые сутки в Казани произошло 72 ДТП.

Маргарита Головатенко