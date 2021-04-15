За сутки в Казани произошло 72 ДТП

В Казани за 14 апреля произошло 67 ДТП с материальным ущербом и пять — с пострадавшими, где в двух случаях водитель наехал на пешехода на регулируемом переходе, а в трех случаях пассажиры упали в общественном транспорте, сообщает ГИБДД города.



Сотрудники полиции задержали восемь пьяных и трех не имеющих права управления водителей. Еще двоих водителей доставили в отделы полиции за повторное управление машиной в пьяном состоянии и за перевозку оружия. В полицию также доставили пешехода, у которого обнаружили наркотическое вещество, и гражданина, совершившего кражу строительного инструмента.



Фото: realnoevremya.ru

Днем ранее в столице Татарстана произошло четыре ДТП с пострадавшими и 103 — с материальным ущербом.

Маргарита Головатенко