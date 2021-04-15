Новости спорта

01:12 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Минниханов поблагодарил «Ак Барс» за самоотверженность в игре с «Авангардом»

23:53, 15.04.2021 1

Президент Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил «Ак Барс» за самоотверженность в матче с «Авангардом». Ролик опубликован в Instagram главы республики.

Также он выразил благодарность болельщикам клуба.

«Мы были очень близки к финалу, боролись до последней секунды! Благодарю за самоотверженность. Особо хочу поблагодарить всех болельщиков нашей команды «Ак Барс»! Барыгыз да исән-сау булыгыз! Зур рәхмәт, егетләр!», — говорится в посте.

Сегодня «Ак Барс» проиграл «Авангарду» со счетом 3:4 в седьмом матче серии плей-офф КХЛ. Омский клуб вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с ЦСКА.

СпортХоккейОбщество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16 апр
    Какая самоотверженность?
    Они что, аварию ликвидировали или террористов обезвредили?
    Клоуны гоняют шайбу по льду и при этом получают зарплату, которая большинству населения и не снилась.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем