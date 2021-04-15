В Нижнекамске назначили нового начальника отдела по связям с общественностью и СМИ

В Нижнекамске назначили нового начальника отдела по связям с общественностью и СМИ Совета Нижнекамского муниципального района РТ. Им стала Яна Енькова.

Ранее она работала дизайнером в пресс-службе администрации района. Но выполняла и другие функции на этом посту.

Яна Сергеевна родилась 28 августа 1990 года в Нижнекамске. Окончила КФУ по специальности «Журналистика». Работать в пресс-службе района начала в 2014 году. В 2018 году прошла обучение по программе «Кадровый резерв» от Министерства по делам молодежи РТ в 2018 году. Три года руководит проектом «Школа молодого журналиста» в Нижнекамске, сообщает пресс-служба НМР.

Пресс-служба администрации осталась без руководителя в сентябре 2020 года. Ее глава — Марина Камелина перешла на новую должность, став заместителем мэра города.

В начале апреля в городе назначили руководителя Департамента строительства, ЖКХ и благоустройства Нижнекамска. Им стал экс-глава МБУ «Дирекция единого заказчика» Максим Санков.

Татьяна Леухина