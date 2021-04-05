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В Нижнекамске назначили руководителя департамента строительства, ЖКХ и благоустройства

12:11, 05.04.2021
В Нижнекамске назначили руководителя департамента строительства, ЖКХ и благоустройства
Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамске назначили руководителя Департамента строительства, ЖКХ и благоустройства Нижнекамска. Им стал экс-глава МБУ «Дирекция единого заказчика» Максим Санков.

Ранее городской департамент возглавлял Олег Егоров. Смена его места работы связана с переездом в Казань, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

На прошлой неделе руководитель исполкома Нижнекамска Айрат Салаватов покинул свой пост. Уход с поста связан со сменой направления деятельности. Кто заменит Салаватова на посту руководителя исполкома, не уточнялось.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан
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