В раздевалке нижнекамской школы загорелись вещи

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ (архив)

В Нижнекамской школе загорелись вещи в раздевалке. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Татарстана.

В 17.50 в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Татарстан от ДДС-01 Нижнекамского ПСГ поступило сообщение о сигнале сработки ПАК «Стрелец-Мониторинг» о горении в здании МБОУ СОШ №16. По прибытии было установлено, что загорелись вещи в раздевалке на первом этаже трехэтажного здания школы.

Фото: realnoevremya.ru

Возгорание потушили до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Площадь пожара составила 1 кв. метр. Погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась, в момент возгорания учеников не было в школе.

Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в Казани эвакуировали гимназию из-за ложного срабатывания датчика пожарной сигнализации.

Ольга Плешкова