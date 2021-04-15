Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу душителя дальнобойщиков

Фото: Ирина Плотникова

В Татарстане под суд отправят участника банды, действовавшей в Татарстане в 2001—2005 годах, Сергея Зузлева. Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.

Зузлева обвиняют в целом ряде преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия), п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж), пп. «а», «б» ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой), пп. «а», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствие считает, что вооруженную банду создал Александр Еналеев, которого осудили в 2013 году. В состав банды вошли 12 человек, в числе которых был Зузлев. С 2001 по 2005 год на территории Татарстана Зузлев нападал на граждан в составе банды для хищения денег, имущества, совершал убийства.

Фото: Ирина Плотникова

По данным следствия, он совершил пять разбойных нападений, грабеж и четыре убийства. В бегах он прожил девять лет, его задержали в Калужской области. Уголовное дело будет направлено в Верховный суд Татарстана для рассмотрения по существу.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что на скамью подсудимых за бандитизм, разбои и убийства на трассе М-7 отправится в будущем году 51-летний Сергей Зузлев — участник банды челнинца Александра Еналеева, которая использовала форму милиции для охоты на грузовики и грузы дальнобойщиков.



Ольга Плешкова