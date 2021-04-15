Приволжское следственное управление на транспорте выясняет, почему в Татарстане дрейфует пустой катер

Фото: Приволжское управление СК на транспорте

Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России выясняют обстоятельства происшествия с катером «Ярославец», который дрейфует на Волге. По информации МЧС Татарстана, сейчас судно находится напротив ЖК «Юдино» Кировского района Казани на судовом ходу. Катер оказался заблокирован льдом.

«В настоящее время проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении Приволжского управления СК на транспорте.

Напомним, что от причальной стенки в Кушниковском затоне Мариинско-Посадского района Чувашии вместе с льдиной оторвало вмерзшее в лед судно. Людей на катере нет. Подойти к нему невозможно из-за ледохода и образовавшихся ледяных торосов. Владелец судна связался с сотрудниками МЧС, как только катер прибьет к берегу, он его заберет.



Ольга Плешкова