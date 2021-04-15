Ак Барс Банк вновь вошел в топ лучших банков мира по версии Forbes

Ак Барс Банк вновь стал одним из лучших банков мира по версии американского делового журнала Forbes. Он занял четвертое место среди 15 крупных российских банков.

Исследование проводилось совместно с компанией Statista на основе опроса более чем 43 тыс. клиентов банков в 28 странах. Банки оценивались по общей удовлетворенности клиентов и ключевым характеристикам: доверию, комиссиям, цифровым услугам и финансовым консультациям.

Издание составляет рейтинг в третий раз. В 2019 году Ак Барс Банк вошел в топ-10 лучших банков мира по версии Forbes, а в 2020 году занял в нем пятое место.

С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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