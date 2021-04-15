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Ак Барс Банк вновь вошел в топ лучших банков мира по версии Forbes

15:47, 15.04.2021 1

Ак Барс Банк вновь стал одним из лучших банков мира по версии американского делового журнала Forbes. Он занял четвертое место среди 15 крупных российских банков.

Исследование проводилось совместно с компанией Statista на основе опроса более чем 43 тыс. клиентов банков в 28 странах. Банки оценивались по общей удовлетворенности клиентов и ключевым характеристикам: доверию, комиссиям, цифровым услугам и финансовым консультациям.

Издание составляет рейтинг в третий раз. В 2019 году Ак Барс Банк вошел в топ-10 лучших банков мира по версии Forbes, а в 2020 году занял в нем пятое место.

С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15 апр
    вот такие новости хоть читать приятно. молодцы ребята.
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