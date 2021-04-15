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Щербакова и Туктамышева лидируют после короткой программы на командном чемпионате мира

14:00, 15.04.2021
Щербакова и Туктамышева лидируют после короткой программы на командном чемпионате мира
Фото: vk.com/eteritutberidze

Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла короткую программу у женщин на командном чемпионате мира в Осаке.

Она лидирует после первого дня соревнований, набрав 81,07 балла. Ей немного уступает партнерша по российской сборной Елизавета Туктамышева. За чистый прокат короткой программы она получила 80,35 балла.

Третье и четвертое место заняли японки — Каори Сакамото (77,78) и Рика Кихира (69,74).

После двух видов соревнований из восьми сборная России лидирует на командном чемпионате мира, опережая Японию на 8 очков.

Подробное превью командного чемпионата мира читайте в материале «Реального времени».

СпортФигурное катание
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