Щербакова и Туктамышева лидируют после короткой программы на командном чемпионате мира
Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла короткую программу у женщин на командном чемпионате мира в Осаке.
Она лидирует после первого дня соревнований, набрав 81,07 балла. Ей немного уступает партнерша по российской сборной Елизавета Туктамышева. За чистый прокат короткой программы она получила 80,35 балла.
Третье и четвертое место заняли японки — Каори Сакамото (77,78) и Рика Кихира (69,74).
После двух видов соревнований из восьми сборная России лидирует на командном чемпионате мира, опережая Японию на 8 очков.
Подробное превью командного чемпионата мира читайте в материале «Реального времени».СпортФигурное катание
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