Полицейские Бугульмы задержали подозреваемого в мошенничестве из Волгограда

Фото: МВД РТ

Полицейские Бугульмы задержали подозреваемого в мошенничестве из Волгограда. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Татарстана.

В полицию обратился 20-летний местный житель с заявлением. Он рассказал, что пытался приобрести в интернете автомобильный госномер. Нашел объявление, договорился с продавцом о приобретении.

Молодой человек оплатил покупку, после чего продавец перестал выходить на связь. Парень понял, что наткнулся на мошенников и обратился в полицию. Сумма ущерба составила 14,5 тысячи рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Полицейские установили личность мошенника, им оказался 26-летний житель Волгограда. Сейчас его доставили в Бугульму. Сейчас полицейские проверяют мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений.



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Ольга Плешкова