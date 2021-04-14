Полицейские задержали афериста из Самары, обманывавшего зеленодольцев
Зеленодольские полицейские задержали мошенника из Самары, который пытался обмануть двух жительниц Зеленодольска. Об этом сообщает пресс-служба МВД Татарстана.
Местная жительница рассказала, что ночью ей поступил звонок якобы от сына. Молодой человек рассказал, что будто сбил девушку и для оказания помощи необходимо перечислить 50 тысяч. Женщина прекратила разговор и обратилась в полицию.
Аналогичный звонок поступил другой жительнице города. Однако ее супруг, услышав разговор, тут же связался с сыном и убедился, что все хорошо. С аферистом разговор был прекращен.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность и местонахождение подозреваемого. 38-летнего подозреваемого задержали в Самаре. Выяснилось, что он звонил 20 зеленодольцам, несколько человек ему удалось обмануть.
Сейчас полицейские проводят необходимые мероприятия с целью установления иных эпизодов преступной деятельности задержанного.
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