Полицейские задержали афериста из Самары, обманывавшего зеленодольцев

Зеленодольские полицейские задержали мошенника из Самары, который пытался обмануть двух жительниц Зеленодольска. Об этом сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Местная жительница рассказала, что ночью ей поступил звонок якобы от сына. Молодой человек рассказал, что будто сбил девушку и для оказания помощи необходимо перечислить 50 тысяч. Женщина прекратила разговор и обратилась в полицию.

Аналогичный звонок поступил другой жительнице города. Однако ее супруг, услышав разговор, тут же связался с сыном и убедился, что все хорошо. С аферистом разговор был прекращен.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность и местонахождение подозреваемого. 38-летнего подозреваемого задержали в Самаре. Выяснилось, что он звонил 20 зеленодольцам, несколько человек ему удалось обмануть.

Сейчас полицейские проводят необходимые мероприятия с целью установления иных эпизодов преступной деятельности задержанного.



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Ольга Плешкова