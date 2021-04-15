Директору бассейна в Мензелинске, где дети отравились хлоркой, присвоили почетное звание

Фото: прокуратура РТ

Директор спортивной школы «Юбилейный» в Мензелинске Рамзиль Бадриев получил почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Республики Татарстан» за вклад в развитие физической культуры и спорта в РТ. Документ опубликован на сайте официальной правовой информации.

Указ подписан президентом РТ Рустамом Миннихановым 6 апреля. Также это звание получили старший инструктор-методист Дворца единоборств «Ак Барс» Айдар Ахметзянов, тренер «Республиканской спортивной школы по борьбе» Халим Гильманов, главный бухгалтер Федерации автомобильного спорта Республики Татарстан Резеда Идрисова.

В марте в бассейне ДЮСШ «Юбилейный» отравились восемь детей 2005—2008 годов рождения. По предварительной информации, юные спортсмены отравились хлором. Во время занятий в бассейне дети почувствовали недомогание, после чего тренер вывел их на улицу и вызвал на место экстренные службы. В бассейне, по данным Следкома, выявили неисправность оборудования, в частности системы вентиляции.

Алексей Нечаев