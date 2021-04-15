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В Казани на время футбольных матчей ограничат движение транспорта у Центрального стадиона

10:30, 15.04.2021 3
В Казани на время футбольных матчей ограничат движение транспорта у Центрального стадиона
Фото: kzn.ru

В Казани на время проведения футбольных матчей на стадионе «Центральный», на ул. Ташаяк, 2а, ограничат движение транспорта. Такое постановление опубликовано в сборнике исполкома города.

Движение ограничат по дорогам регионального и межмуниципального, местного значения 25 апреля, 2 и 16 мая. Это сделано для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения во время проведения матча.

Напомним, на время подготовки и проведения марафона в Казани ограничат движение транспорта.

Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 15 апр
    ненадолго
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  • Анонимно 15 апр
    в целях безопасности?
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    Анонимно 15 апр
    да, потому что большое сборище людей будет
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