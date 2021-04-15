В Казани на время футбольных матчей ограничат движение транспорта у Центрального стадиона

В Казани на время проведения футбольных матчей на стадионе «Центральный», на ул. Ташаяк, 2а, ограничат движение транспорта. Такое постановление опубликовано в сборнике исполкома города.



Движение ограничат по дорогам регионального и межмуниципального, местного значения 25 апреля, 2 и 16 мая. Это сделано для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения во время проведения матча.

Напомним, на время подготовки и проведения марафона в Казани ограничат движение транспорта.

Маргарита Головатенко