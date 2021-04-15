На время проведения марафона в Казани ограничат движение по ряду улиц
На время подготовки и проведения марафона в Казани ограничат движение транспорта. Такой документ подписан исполкомом города.
Так, закроют для движения следующие участки дорог:
- С 26 апреля (9.00) до 2 мая (22.00) — парковка Центрального стадиона со стороны ул. Ташаяк и ул. Кремлевская набережная.
- С 30 апреля (23.00) до 2 мая (14.15) — ул. Кремлевская набережная, от ул. Саид-Галеева до ул. Батурина, в двух направлениях; ул. Саид-Галеева, в направлении к Кировской дамбе; между разветвлениями ул. Кремлевская набережная, ограничение одной полосы движения; ул. Батурина, от ул. Большой Красной до ул. Кремлевская набережная, в двух направлениях; ул. Профсоюзная, от ул. Чернышевского до ул. Право-Булачной, в одном направлении; от ул. Чернышевского до Кремлевской дамбы, в одном направлении; от Кремлевской дамбы до ул. Ташаяк, в одном направлении; на Кремлевской набережной, от ул. Сибгата Хакима до ул. Ташаяк, в двух направлениях.
- 1 мая с 14.00 до 16.45 — ул. Лево-Булачная, по направлению от ул. Ташаяк до ул. Тази Гиззата; ул. Право-Булачная, по направлению от ул. Мусы Джалиля до ул. Ташаяк; ул. Кремлевская набережная, по направлению от ул. Саид-Галеева до ул. Батурина, в одном направлении; от ул. Ташаяк до Кремлевской дамбы (площадь Тысячелетия), в двух направлениях.
- 2 мая с 5.30 до 14.15 — ул. Кремлевская набережная, от ул. Саид-Галеева до ул. Батурина, в двух направлениях; ул. Саид-Галеева, в направлении к Кировской дамбе.
- 2 мая с 5.45 до 12.30 — ул. Декабристов, от Кремлевской дамбы до ул. Чистопольской в двух направлениях.
- 2 мая с 5.45 до 9.30 — пр. Ибрагимова, от ул. Чистопольской до ул. Восстания, в двух направлениях.
- 2 мая с 5.45 до 9.15 — ул. Волгоградская, от пр. Ибрагимова до ул. Декабристов, в двух направлениях.
- 2 мая c 6.00 до 11.30 — ул. Право-Булачная, от ул. Пушкина до ул. Чернышевского, а еще ул. Лево-Булачная, от ул. Ташаяк до ул. Татарстан.
- 2 мая с 6.30 до 11.00 — ул. М. Салимжанова, от ул. Пушкина до ул. Назарбаева, в двух направлениях; ул. А. Айдинова, от ул. М. Салимжанова до Щербаковского переулка, в двух направлениях; ул. Петербургская, от ул. А. Айдинова до ул. Н. Назарбаева, в двух направлениях.
- 2 мая с 6.00 до 12.30 — ул. С. Хакима, от ул. Декабристов до ул. Ф. Амирхана, в двух направлениях; дорога под мостом «Миллениум», от ул. Ф. Амирхана до ул. С. Хакима, в двух направлениях, с возможностью выезда из ЖК «Современник».
- 2 мая с 6.00 до 12.45 — ул. С. Хакима, от ул. Ф. Амирхана до пересечения с ул. Чистопольской, в двух направлениях, с возможностью сквозного проезда со стороны ул. А. Козина.
- 2 мая с 6.30 до 12.45 — по Чистопольскому кольцу, от съезда на ул. С. Хакима до съезда на ул. Чистопольскую (две правые полосы движения).
- 2 мая с 6.35 до 12.45 — по внутренней дороге вокруг стадиона «Ак Барс Арена», в двух направлениях.
- 2 мая с 6.45 до 12.45 — три правые полосы движения ул. Чистопольской, в направлении от ул. Чистопольской до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена». Также проезд будет закрыт по ул. Ф. Амирхана, от ул. С. Хакима до моста «Миллениум», по самому мосту, от ул. С. Хакима до ул. Вишневского.
- 2 мая с 7.45 до 13.45 — ул. Подлужная, от съезда с моста «Миллениум» до ул. Подлужной, 17, в двух направлениях, с возможностью выезда из жилого сектора в сторону ул. Толстого.
Казанский марафон состоится 1 и 2 мая. Профессиональные спортсмены и любители пробегут по маршруту вдоль основных достопримечательностей города, сообщает мэрия Казани.
Ранее сообщалось, что с 15 апреля по 15 июля для движения автомобилей будут закрыты участки на улице Краснококшайской, возле дома №1 по улице Шоссейной и в месте пересечения с улицей Большая Крыловка.
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