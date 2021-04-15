В Татарстане зарегистрировали первый отечественный медицинский зонд для забора проб на COVID-19

Росздравнадзор зарегистрировал первый отечественный медицинский зонд для забора проб на коронавирус, разработанный ООО «ФармМедПолис Республики Татарстан» совместно с Казанским (Приволжским) федеральным университетом.



С помощью зонда можно делать забор среды, не травмируя при этом слизистые оболочки пациента. Отечественный зонд позволяет извлечь не менее 80% собранного биоматериала, что является высоким показателем. Например, показатель китайского зонда не достигает 30%, сообщает Медицинский университет инноваций и развития (МУИР).

При изготовлении зонда используют сырье отечественного производства, которое отвечает всем требованиям безопасности. Пока зонд выпускают на контрактной основе, однако производители планируют запустить собственные производственные мощности.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в Казани могут открыть центр ядерной медицины на базе «Казань Экспо».

Маргарита Головатенко