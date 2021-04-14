В Татарстане назначили нового главного врача в Спасской ЦРБ

В Татарстане назначили нового главного врача в Спасской ЦРБ филиала ГАУЗ «Республиканская клиническая больница МЗ РТ». Им стал Роман Ахметзянов, сообщается на сайте Минздрава Татарстана.

Роман Ахметзянов в разные годы работал хирургом в Мензелинской ЦРБ и в ГАУЗ «РКБ МЗ РТ». С 2020 года он занимал должность главного врача по медицинской части филиала ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» — «Спасская ЦРБ».

Также сегодня стало известно о назначении нового главврача Республиканского наркологического диспансера. Им стал Ренат Уткельбаев, ранее работавший в Пестречинской центральной районной больнице.



Ольга Плешкова