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В Татарстане назначили главврача Республиканского наркологического диспансера

19:03, 14.04.2021
В Татарстане назначили главврача Республиканского наркологического диспансера
Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Главным врачом ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер МЗ РТ» назначен Ренат Уткельбаев. Об этом сообщается на сайте Минздрава Татарстана.

Приказ о назначении подписал министр здравоохранения Республики Татарстан Марат Садыков. Сегодня Уткельбаева представили коллективу. К своим обязанностям новый руководитель приступит с завтрашнего дня.

Ренат Уткельбаев работает в системе здравоохранения с 1990 года. С 2001 по 2007 год он был помощником министра здравоохранения Татарстана, затем десять лет проработал в Казанской государственной медицинской академии. Последние четыре года он занимал должность главного врача ГАУЗ «Пестречинская центральная районная больница».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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