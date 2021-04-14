В Татарстане назначили главврача Республиканского наркологического диспансера
Главным врачом ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер МЗ РТ» назначен Ренат Уткельбаев. Об этом сообщается на сайте Минздрава Татарстана.
Приказ о назначении подписал министр здравоохранения Республики Татарстан Марат Садыков. Сегодня Уткельбаева представили коллективу. К своим обязанностям новый руководитель приступит с завтрашнего дня.
Ренат Уткельбаев работает в системе здравоохранения с 1990 года. С 2001 по 2007 год он был помощником министра здравоохранения Татарстана, затем десять лет проработал в Казанской государственной медицинской академии. Последние четыре года он занимал должность главного врача ГАУЗ «Пестречинская центральная районная больница».
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