Новости общества

11:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Жители поселка Новые Салмачи вышли ремонтировать дороги

12:12, 10.04.2021
Жители поселка Новые Салмачи вышли ремонтировать дороги
Фото: скриншот

В социальных сетях был опубликован пост, в котором сообщалось, что жители поселка Новые Салмачи вышли ремонтировать дороги. Отмечается, что работа идет полным ходом.

На фото видно, как люди с лопатами заделывают ямы на дорогах. Многие пользователи социальной сети поддерживают инициативу.

Некоторые хотят присоединиться в будущем: «Отличный субботник, на следующей неделе будет еще? Может, тоже приду».

Ранее в казанском поселке Салмачи многодетные семьи и пенсионеры скинулись себе на дорогу, не дождавшись решения транспортной проблемы от местных властей.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем