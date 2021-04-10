Жители поселка Новые Салмачи вышли ремонтировать дороги
В социальных сетях был опубликован пост, в котором сообщалось, что жители поселка Новые Салмачи вышли ремонтировать дороги. Отмечается, что работа идет полным ходом.
На фото видно, как люди с лопатами заделывают ямы на дорогах. Многие пользователи социальной сети поддерживают инициативу.
Некоторые хотят присоединиться в будущем: «Отличный субботник, на следующей неделе будет еще? Может, тоже приду».
Ранее в казанском поселке Салмачи многодетные семьи и пенсионеры скинулись себе на дорогу, не дождавшись решения транспортной проблемы от местных властей.
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