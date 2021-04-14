Прокуратура начала проверку после гибели четырех человек из-за угарного газа в Аксубаево
Прокуратура Аксубаевского района РТ организовала проверку по факту отравления угарным газом семьи из четырех человек. На место происшествия выехал прокурор района Эдуард Хиразев.
Надзорному ведомству предстоит выяснить причины происшествия, проверить безопасность газового оборудования. Если нарушения будут выявлены, предпримут меры прокурорского реагирования.
Также прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Трагедия произошла сегодня. В одном из домов в селе Аксубаево сегодня обнаружили тела супружеской пары, а также их детей: дочери 2000 г. р. и сына 2002 г. р. с признаками отравления угарным газом. Следком по РТ уже возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» (по ч. 3 ст. 109 УК РФ).
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым