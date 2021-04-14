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После падения футбольных ворот на ребенка в Казани возбуждено уголовное дело

19:54, 14.04.2021
После падения футбольных ворот на ребенка в Казани возбуждено уголовное дело
Фото: realnoevremya.ru

Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело после падения футбольных ворот на десятилетнюю девочку. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на игровой площадке. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что сегодня на улице Рихарда Зорге на ребенка, гуляющего на детской площадке, упали футбольные ворота. Девочка находится в ДРКБ с черепно-мозговой травмой и ушибом легкого. Устанавливается, на балансе какой организации находятся данные футбольные ворота и игровая площадка.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
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