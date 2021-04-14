В Казани на 10-летнюю девочку упали футбольные ворота

В Казани 10-летняя девочка пострадала после падения на нее футбольных ворот на детской площадке на улице Рихарда Зорге. Она получила сотрясение головного мозга, ушиб правого легкого и была доставлена в ДРКБ.

Как рассказали в прокуратуре Татарстана, футбольные ворота упали на 10-летнюю девочку примерно в 14.40. Ведомство инициировало проверку, в ходе которой будут установлены ответственные за произошедшее.

«Прокуратура Советского района инициировала проверку, в ходе которой будет устанавливаться, на балансе какой организации находятся данные футбольные ворота и игровая площадка, а также будет дана оценка соблюдению требований законодательства при организации и предоставлении спортивно-физкультурных услуг», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Сейчас органами Следственного комитета проводится доследственная проверка в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ. Выясняются все обстоятельства происшествия. Проверку взяла на контроль прокуратура Советского района Казани.

Ранее в Казани семилетнюю девочку на детской площадке затянуло в песок по самые бедра.







Ольга Плешкова