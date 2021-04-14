В России подорожали яйца и сахар

В России с 6 по 12 апреля ускорились темпы роста цен на яйца и сахар. Подорожало также и подсолнечное масло, следует из данных Росстата.

«Цены на яйца куриные в среднем по стране увеличились на 2,3%, в том числе в 33 субъектах Российской Федерации — на 0,1—2%, в 37 субъектах — на 2,1—3,9%, в 12 субъектах — на 4—8,1%», — передает сообщение ведомства «РИА Новости».

Масло подсолнечное в среднем по России подорожало на 0,4%. Цены выросли в 53 субъектах России.

Ранее «Реальное время» публиковало материал о том, что экспорт подсолнечника в России в минувшем году вырос почти в два раза, и это в условиях 10-процентного снижения собранного урожая. Эксперты считают, что именно данное обстоятельство привело к росту цен на подсолнечное масло. Сельхозпроизводителям было выгоднее продавать продукцию за рубеж, по более высокой стоимости.



Ольга Плешкова