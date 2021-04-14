Власти Зеленодольска: решение о месте строительства «Макдоналдса» еще не принято

На данный момент имеется несколько вариантов размещения ресторана «Макдоналдс» в Зеленодольске — стадион «Авангард», микрорайон Мирный, в том числе и рядом с ЦКИНТ им. Горького. Окончательное решение об этом еще не принято, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Зеленодольского района Татарстана.

Скоро мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев совершит обход локаций, а затем пройдут общественное обсуждение, рассмотрение на градостроительном совете и принятие решения.

«Макдоналдс» — это нужный объект для 100-тысячного города, Зеленодольск достоин, чтобы здесь появился данный ресторан», — отметили в пресс-службе.



Ранее жители Зеленодольска в соцсетях выразили обеспокоенность, что для строительства ресторана будет вырублена часть леса:

«Данная тема уже обсуждалась на градостроительном совете. Все это хотят сделать быстро и без проведения общественных слушаний, т.е. у простого народа даже не спросят, нужен нам этот «Макдоналдс» такими жертвами (вырубкой леса). Стоит учесть, что наши границы парка, находящиеся за ДК Горького, внесены в план как лес и его нельзя трогать».