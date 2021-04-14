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В Казани образовались 7-балльные пробки

17:31, 14.04.2021 1
В Казани образовались 7-балльные пробки
Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани в среду вечером образовались 7-балльные пробки. Дорожную ситуацию по состоянию на 17.30 приводит сервис «Яндекс.Карты».

Пробки наблюдаются на улицах Николая Ершова, Космонавтов, Аделя Кутуя, Вишневского, Родины, на проспекте Победы. Заторы образовались на улицах Лево-Булачной, Академика Арбузова, Тэцевской, Петра Витера, Максимова. Движение затруднено на Сибирском тракте, Татарстан, Пушкина.

Вчера в Казани пробки достигали 8 баллов.

АвтоПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан
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