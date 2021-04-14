В Казани образовались 7-балльные пробки
В Казани в среду вечером образовались 7-балльные пробки. Дорожную ситуацию по состоянию на 17.30 приводит сервис «Яндекс.Карты».
Пробки наблюдаются на улицах Николая Ершова, Космонавтов, Аделя Кутуя, Вишневского, Родины, на проспекте Победы. Заторы образовались на улицах Лево-Булачной, Академика Арбузова, Тэцевской, Петра Витера, Максимова. Движение затруднено на Сибирском тракте, Татарстан, Пушкина.
Вчера в Казани пробки достигали 8 баллов.АвтоПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан
комментарии