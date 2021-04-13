Новости общества

21:15 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани пробки достигли 8 баллов

17:30, 13.04.2021
В Казани пробки достигли 8 баллов
Фото: pxhere.com

В Казани вечером во вторник наблюдаются пробки. На 17.26 дорожная ситуация оценивается в 8 баллов. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

Заторы образовались на улицах Ершова, Гвардейской, Космонавтов, Патриса Лумумбы, Достоевского, Космонавтов, а также по Сибирскому тракту, на улице Мира. Затруднения наблюдаются на улице Родины и Аделя Кутуя.

Пробки зафиксированы и на улицах Тихомирнова, Миннуллина, Салимжанова, Пушкина, Лево- и Право-Булачной, Астрономической, Татарстан.

Также заторы есть на проспектах Ямашева и Ибрагимова, улицах Декабристов, Серова, Васильченко, Вахитова, Восстания, Фрунзе и т.д.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем