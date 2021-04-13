В Казани пробки достигли 8 баллов

В Казани вечером во вторник наблюдаются пробки. На 17.26 дорожная ситуация оценивается в 8 баллов. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

Заторы образовались на улицах Ершова, Гвардейской, Космонавтов, Патриса Лумумбы, Достоевского, Космонавтов, а также по Сибирскому тракту, на улице Мира. Затруднения наблюдаются на улице Родины и Аделя Кутуя.

Пробки зафиксированы и на улицах Тихомирнова, Миннуллина, Салимжанова, Пушкина, Лево- и Право-Булачной, Астрономической, Татарстан.

Также заторы есть на проспектах Ямашева и Ибрагимова, улицах Декабристов, Серова, Васильченко, Вахитова, Восстания, Фрунзе и т.д.