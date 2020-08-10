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В Татарстане мужчина с кулаками набросился на полицейского в отпуске

11:59, 10.08.2020
В Татарстане мужчина с кулаками набросился на полицейского в отпуске
Фото: Реальное время

В Татарстане возбудили уголовное дело на мужчины, который пьяным набросился на сотрудника полиции.

Инцидент произошел в Аксубаевском районе. Полицейский находился в отпуске и обратил внимание на улице на нетрезвого мужчину, который нецензурно ругался на девушку и несколько раз ударил ее ногой. Полицейский сделал замечание, однако в ответ мужчина повел себя агрессивно, рассказали в ведомстве.

Мужчина набросился на сотрудника полиции с кулаками. Полицейскому ничего не оставалось, как применить физическую силу.

Дебошира доставили в полицию. Против него возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в Татарстане мужчина набросился на полицейского с вилами.

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