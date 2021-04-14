В Татарстане мужчина получил три года условно за попытку дачи взятки при сдаче экзамена на права

В Арском районе мужчина получил три года условно за попытку дачи взятки при сдачи экзамена по вождению на категории «С, Е». Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

В суде было установлено, что 30-летний житель Балтасинского района, работающий водителем в сельской школе, предложил инспектору взятку в размере 15 тысяч рублей с целью положительной сдачи экзамена по вождению на категории «С, Е» без реального его прохождения. Незаконные действия были прекращены.

Свою вину подсудимый признал. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Приговор в законную силу не вступил.

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Ольга Плешкова