Генпрокуратура сообщила о росте взяточничества и коррупции в России

Генпрокуратура России сообщила об увеличении числа коррупционных преступлений. Об этом говорится в сборнике Генпрокуратуры за февраль 2021 года.

По данным ведомства, число выявленных коррупционных преступлений в январе — феврале 2021 года выросло на 11,8% (с 6,3 тыс. до 7,1 тыс.) по сравнению с показателем прошлого года. Почти половина из них связана со взяточничеством (3,5 тыс.), и их число выросло на 21,1%.

Каждая третья взятка не превышала 10 тыс. рублей. Чаще всего случаи взяточничества фиксировались в Башкирии (79), Москве (47) и Краснодарском крае (45).

Ранее губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева арестовали до 20 мая по делу о взятке, которая превышает 31 млн рублей. Напомним, при обыске в доме задержанного губернатора следователи нашли почти полмиллиарда рублей.

Ольга Плешкова