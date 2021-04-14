Главный тренер «Уфы» Стукалов рассказал о совете Бердыева

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов рассказал о совете экс-тренера «Рубина» Курбана Бердыева, которого он придерживается в своей работе при подготовке в матчам команды.

«Курбан Бекиевич играет в несколько другой футбол по сравнению со мной. Просто я запомнил его совет. Когда он с «Рубином» готовился к «Барселоне», то просмотрел больше половины сезона в исполнении каталонцев. И это работает. Во время пандемии я разбирал матчи «Ливерпуля». В принципе все игровые идеи Клоппа становятся понятными. Все складывается в единую картину», — сказал Стукалов.

Фото: vk.com/ufafc

Напомним, ранее с поста главного тренера «Уфы» в отставку ушел Рашид Рахимов. Новым рулевым уфимцев стал Алексей Стукалов, работавший на аналогичной должности в московском «Велесе».

Под руководством нового главного тренера «Уфа» крупно обыграла грозненский «Ахмат» (3:0) в матче РПЛ. После 25 сыгранных туров уфимская команда набрала 17 очков и находится в зоне прямого вылета из высшего дивизиона страны, занимая 15-е место.

Курбан Бердыев в конце марта объявился в челнинском «КАМАЗе», где помогал тренерскому штабу в подготовке к весенней части сезона.