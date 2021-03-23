«КАМАЗ» договорился с Курбаном Бердыевым о работе с командой

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев согласился на работу в «КАМАЗе», сообщает пресс-служба «автозаводцев».

Специалист присоединится к тренерскому штабу на турецком сборе челнинской команды.

«Сегодня Курбан Бекиевич Бердыев прибыл в расположение «автозаводцев» и будет с нами до завершения турецких сборов», — говорится в заявлении клуба.

Фото: vk.com/fckamaz

С лета 2019 года Бердыев остается без клуба после ухода с поста главного тренера казанского «Рубина». В январе Курбана Бекиевича включили в число 30 лучших тренеров мира.