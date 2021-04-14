В Приволжском районе Казани в некоторых домах отключат воду

В Приволжском районе Казани 15—16 апреля в некоторых домах отключат воду из-за работ на сетях водопровода. Об этом сообщают в пресс-службе города.

Воды не будет с 9.00 15 апреля до 6.00 16 апреля по адресам: улица Ю. Фучика, 34, 34 к.1, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 38, 40 (лицей №78), 42, 42а, 44, 46а (детский сад №379), 50, 50а, 50б.

В это же время будет понижено давление воды по адресам: улица Габишева, 1, улица Р. Зорге, 87, 89, 93, 93а, 95, 97, 99, 101, 119, 121, улица Сафиуллина, 26, 28, 30, 32, 32а.

МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещать согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.

8 апреля в некоторых домах Авиастроительного района Казани отключали воду из-за работ на сетях водопровода.



Алексей Нечаев