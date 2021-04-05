В Авиастроительном районе Казани отключат воду в некоторых домах

В Авиастроительном районе Казани 8 апреля в некоторых домах отключат воду из-за работ на сетях водопровода. Об этом сообщают в пресс-службе города.

Воды не будет с 9.00 по 23.30 по улице Теплично-Комбинатская, а также по адресам: Тэцевская, 10 к.1, 10 лит. 7.

МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещать согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7 (843) 231-62-60.

Ранее в Казани почти на сутки отключали воду в церкви и в здании КФУ.



Алексей Нечаев