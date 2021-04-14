В России могут провести интернет-рейд блогеров

Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву провести всероссийский интернет-рейд по выявлению блогеров, нарушающих Уголовный кодекс, ПДД и другие законы. Об этом со ссылкой на письмо пишет «РИА Новости».

Политик отмечает, что многие блогеры с огромной аудиторией ради «красивых» кадров и скандального контента «буквально балансируют на грани нарушения Уголовного кодекса, подвергая свои жизни и жизни добропорядочных граждан смертельной опасности». В качестве примера он привел популярного видеоблогера Эдварда Била, участника резонансного ДТП с пострадавшими в центре Москвы.

Владимир Колокольцев. Фото: commons.wikimedia.org

По словам Петрова, в интернете зародился и укрепился «целый жанр полузаконных похождений потенциальных преступников с видеокамерами», а вокруг этого сформировался «финансовый кластер» всевозможных криминальных и мошеннических схем, приносящий доход интернет-хулиганам и их партнерам.



Сенатор Алексей Пушков предложил ввести наказание за треш-стримы как за унижение человеческого достоинства — штрафами и лишением свободы на срок до 6 лет. Он же рассказал, что Росфинмониторинг обсуждает вопрос регистрации как треш-, так и обычных стримеров в качестве индивидуальных предпринимателей.

Также Минцифры РФ предложило обязать иностранные компании выплачивать налог за российских блогеров с доходов от рекламы на различных онлайн-платформах, а Федеральная налоговая служба хочет взимать налог с пожертвований треш-стримерам.

