Минцифры РФ предложило ввести налог на блогеров

Минцифры РФ предложило обязать иностранные компании выплачивать налог за российских блогеров с доходов от рекламы на различных онлайн-платформах. Об этом передают «Ведомости» со ссылкой на план развития отрасли информационных технологий.

Планируется, что нововведение коснется иностранных юридических компаний — Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter и других. По планам, это увеличит поступления в бюджет.

Проект закона собираются подготовить к середине 2021 года.

По данным исследовательской компании BloggerBase, в 2020 году российские видеоблогеры заработали на рекламе около 18 миллиардов рублей.



Ольга Плешкова