В Казани iPhone покупают чаще других мобильных телефонов

В Казани на долю iPhone пришелся 51% от всех продаж мобильных телефонов, исследование провело «Авито».



Также отмечается, что в столице Татарстана гаджеты Apple в I квартале текущего года продавали на 11% активнее, чем в прошлом. Средняя стоимость устройства бренда на «Авито» составила 12,5 тыс. рублей.

Доля телефонов Samsung на казанском рынке составила 17% от общего объема продаж. Замкнул тройку лидеров самых продаваемых марок в столице Татарстана бренд Xiaomi с долей рынка 12%. Четвертое место у марки Honor, на пятом месте — Huawei.

В России первое место по количеству проданных на «Авито» телефонов занял iPhone с долей рынка 48%.

Ранее в Сети появился рейтинг смартфонов на базе Android и iOS. IPhone 12 Pro Max оказался на первом месте в категории «Лучший iPhone».

Алексей Нечаев