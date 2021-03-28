Составлен рейтинг лучших смартфонов текущего года

В сети появился рейтинг смартфонов на базе Android и iOS. Их рекомендуют покупать в 2021 году. Организатор рейтинга американский журнал Consumer Reports.

IPhone 12 Pro Max оказался на первом месте в категории «Лучший iPhone». У него процессор A14 Bionic, OLED-дисплей и имеется возможность подключения к сети 5G. Он дороже на 100 долларов, чем 12 Pro. Недостатком смартфона назвали большие размеры и вес в 226 граммов.

Лучшим телефоном на операционной системе Android стал Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G. Эксперты отметили отличное время автономной работы, камеру с пятикратным зумом и экран.

Лучшим бюджетным аппаратом был назван OnePlus Nord N10 5G. Единственным его важным недостатком специалисты назвали отсутствие поддержки mmWave.

Ранее «Реальное время» писало, что 2021 год порадует поклонников технологий «прорывными» девайсами в самых различных сферах повседневной жизни — от смартфонов и ноутбуков до кроватей.

