Новости спорта

21:20 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Толчинский: «Ак Барс» впятером встает на синей линии, как заходить в зону?»

09:24, 14.04.2021
Толчинский: «Ак Барс» впятером встает на синей линии, как заходить в зону?»
Фото: hawk.ru

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский прокомментировал поражение от «Ак Барса» (0:2) в шестом матче серии плей-офф Кубка Гагарина. По его словам, игра шла до ошибки, которую первыми совершили омичи.

«Игра идет до ошибки. Мы ее совершили. Не повезло где-то, они забили. Но ничего, готовимся дальше. «Ак Барс» впятером встает на синей линии. Как еще заходить в зону? Только через вбросы», — сказал Толчинский.

Фото: hawk.ru

Также игрок «Авангарда» посетовал на судейство. По его мнению, судьи пропустили эпизод с удалением игрока «Ак Барса».

«Я спорил с арбитром, когда получил удар клюшкой от своего же партнера? Да, там игрок в своей вратарской накрыл шайбу рукой. Такое нельзя делать, а удаления нет», — считает Толчинский.

Фото: hawk.ru

Напомним, счет в серии между «Ак Барсом» и «Авангардом» сравнялся — 3:3. Решающая игра пройдет 15 апреля в Казани. Победитель серии станет победителем Восточной конференции и выйдет в финал Кубка Гагарина.

Подробнее об итогах шестого матча читайте в материале «Реального времени».

Действительно ли судьи помогают «Ак Барсу», и в чем претензии «Авангарда»? Разбираемся в скандале

СпортХоккей
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем