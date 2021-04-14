Толчинский: «Ак Барс» впятером встает на синей линии, как заходить в зону?»

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский прокомментировал поражение от «Ак Барса» (0:2) в шестом матче серии плей-офф Кубка Гагарина. По его словам, игра шла до ошибки, которую первыми совершили омичи.

«Игра идет до ошибки. Мы ее совершили. Не повезло где-то, они забили. Но ничего, готовимся дальше. «Ак Барс» впятером встает на синей линии. Как еще заходить в зону? Только через вбросы», — сказал Толчинский.

Фото: hawk.ru

Также игрок «Авангарда» посетовал на судейство. По его мнению, судьи пропустили эпизод с удалением игрока «Ак Барса».



«Я спорил с арбитром, когда получил удар клюшкой от своего же партнера? Да, там игрок в своей вратарской накрыл шайбу рукой. Такое нельзя делать, а удаления нет», — считает Толчинский.

Фото: hawk.ru

Напомним, счет в серии между «Ак Барсом» и «Авангардом» сравнялся — 3:3. Решающая игра пройдет 15 апреля в Казани. Победитель серии станет победителем Восточной конференции и выйдет в финал Кубка Гагарина.



Подробнее об итогах шестого матча читайте в материале «Реального времени».