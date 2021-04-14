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В поликлинике Челнов начали использовать QR-код для связи с пациентами

08:59, 14.04.2021
В поликлинике Челнов начали использовать QR-код для связи с пациентами
Фото: instagram.com

Челнинская поликлиника №7 для оперативной связи с пациентами ввела в практику QR-код — новшество заработало на этой неделе, сообщается в Instagram-аккаунте поликлиники.

Новшество ввели для упрощения процесса передачи сообщений от пациентов и оперативного реагирования на них. Теперь достаточно поднести камеру телефона к QR-коду, и откроется ссылка, перейдя по которой, можно отправить сообщение.

«Письмо обязательно дойдет до адресата, администрация учреждения оперативно отреагирует на поступившее обращение», — обращаются к пациентам, отмечая, что сервис — бесплатный.

В прошлом году в челнинской горбольнице №7 начали принимать пациентов по WhatsApp.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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