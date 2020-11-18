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В Челнах врачи начали принимать пациентов по WhatsApp

14:07, 18.11.2020
В Челнах врачи начали принимать пациентов по WhatsApp
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах врачи горбольницы №7 начали принимать пациентов по WhatsApp. Информацию подтвердили «Реальному времени» в Минздраве Татарстана.

Из-за большой загруженности вызов врача на дом принимают не только по телефону, но и мессенджеру. Там же можно проконсультироваться со специалистом.

Pixabay

В Минздраве Татарстана отметили, что данный способ не является телемедициной и взят на вооружение исключительно для удобства пациентов.

Ранее общественники предложили создать в России систему вызова скорой помощи по СМС.

Общество Татарстан
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