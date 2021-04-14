В деревне Тимофеевке из-за таяния снега подтопило низководный мост и две придомовые территории

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ (архив)

Утром 14 апреля в службу МЧС по Татарстану поступило сообщение о подтоплении придомовой территории в деревне Тимофеевке в Высокогорском районе, на ул. Кленовая, д.35.

По прибытии оперативной группы установлено, что из-за таяния снега вследствие плюсовой температуры днем и ночью уровень воды в реке Сула резко поднялся. Из-за этого подтопило временный низководный мост (перелив — 15 см) и двух придомовых территорий домов №34 и №35 на ул. Кленовой. Сами дома не подтоплены.

При этом сообщение с населенным пунктом нарушено не было, есть пешеходный мост. Организован мониторинг гидрологической обстановки уровня воды на реке Сула. Населенный пункт обеспечен продуктами и медикаментами, сообщает МЧС по РТ.

В целях противопожарного обеспечения в Тимофеевке выставили одну автоцистерну отдельного поста ГКУ «Пожарная охрана РТ», там сейчас дежурят два человека.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ (архив)

Ранее сообщалось, что прокуратура Высокогорского района проведет проверку после подтопления временного низководного моста, ведущего в Тимофеевку через реку Сулу.



Маргарита Головатенко