Замглавы МИД рассказал о действиях в случае отключения России от SWIFT
При отключении России от SWIFT страна будет использовать другие возможности, заявил замглавы МИД Александр Панкин.
«От SWIFT пока не отказываемся, но если нам откажут в SWIFT, то будем задействовать (другие системы)», — приводит его слова «РИА Новости».
По словам Панкина, пока на обсуждение не выносится вопрос о возможных партнерах на случай разработки альтернативы SWIFT.
Вчера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на фоне недружественного отношения некоторых государств к России нельзя исключать ее отключение от западных платежных систем.
В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости отказа от платежных систем, контролируемых Западом. По его мнению, это снизит санкционные риски перехода к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах.
Панкин ранее заявлял, что в России может появиться альтернатива платежной системе SWIFT.
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