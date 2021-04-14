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Замглавы МИД рассказал о действиях в случае отключения России от SWIFT

06:20, 14.04.2021
Замглавы МИД рассказал о действиях в случае отключения России от SWIFT
Фото: ru.wikipedia.org / SWIFT

При отключении России от SWIFT страна будет использовать другие возможности, заявил замглавы МИД Александр Панкин.

«От SWIFT пока не отказываемся, но если нам откажут в SWIFT, то будем задействовать (другие системы)», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам Панкина, пока на обсуждение не выносится вопрос о возможных партнерах на случай разработки альтернативы SWIFT.

Фото: pixabay.com

Вчера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на фоне недружественного отношения некоторых государств к России нельзя исключать ее отключение от западных платежных систем.

В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости отказа от платежных систем, контролируемых Западом. По его мнению, это снизит санкционные риски перехода к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах.

Панкин ранее заявлял, что в России может появиться альтернатива платежной системе SWIFT.

Маргарита Головатенко
ЭкономикаБанкиФинансыОбществоВласть
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