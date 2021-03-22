Лавров заявил о необходимости отхода от платежных систем Запада

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о необходимости отказа от платежных систем, контролируемых Западом. Он считает, что это снизит санкционные риски перехода к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах.

«Нам нужно снижать санкционные риски путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару», — приводит слова Лаврова RT.

Министр считает, что западные партнеры нацелены на сохранение своего доминирования за счет сдерживания развития других стран.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия может прекратить на какое-то время общаться с Евросоюзом, если страны ЕС «не понимают необходимости взаимоуважительного разговора».