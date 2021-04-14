Женская сборная России вышла в финальную стадию ЧЕ-2022, обыграв Португалию

Сборная России по футболу вышла в финальную часть чемпионата Европы по футболу среди женщин, который пройдет с 6 по 31 июля 2022 года в Англии.

В стыковых матчах россиянки в двух играх обыграли Португалию. Вначале подопечные Юрия Красножана выиграли в гостях со счетом 1:0, а накануне завершили игру нулевой ничьей.

Благодаря этому результату сборная России гарантировала себе участие на чемпионате Европы/-2022.

Фото: rfs.ru

Отметим, что в составе российской команды в обоих матчах сыграла уроженка Татарстана Алсу Абдуллина. Ранее в «Реальном времени» выходил материал, посвященный становлению футболистки.