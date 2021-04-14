Игорь Крутой объявил даты фестиваля «Новая волна», который пройдет в Сочи

Конкурс молодых исполнителей и фестиваль «Новая волна» пройдут в Сочи, в New Wave Hall, с 19 по 25 августа 2021 года. Об этом основатель проекта Игорь Крутой сообщил в своем Instagram.

Участниками фестиваля станут София Ротару, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Светлана Лобода, Zivert, Niletto, Полина Гагарина, Димаш Кудайберген, Пелагея, Валерий Леонтьев, Ирина Аллегрова и другие.

Традиционно с 2002 года мероприятие проходило в Юрмале, в зале «Дзинтари», однако затем сменил локацию. В прошлом году впервые в своей истории фестиваль должен был пройти в Казани, однако мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса.

Ранее Крутой в интервью объяснял, почему местом проведения конкурса «Новая волна» в 2020 году была выбрана столица Татарстана.