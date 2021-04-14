В Нижнекамске появится постоянная ярмарка для самозанятых

В Нижнекамске с 1 мая по 2 сентября Центр по поддержке и развития предпринимательства организует постоянную ярмарку. Торговые места в палатках самозанятым предоставят бесплатно.

Ярмарка расположится на базе «ЭкоАгроПарка» (ул. Ахтубинская, 4м). Продавать свою продукцию там уже захотели предприниматели, которые изготавливают сумки, ремни, кошельки, сувениры, различные украшения, мыло. Прием заявок продолжается, сообщил первый заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев в своем Instagram.

В начале апреля в Татарстане открылись сельскохозяйственные весенние ярмарки. Они продлятся до конца апреля. «Реальное время» публиковало адреса всех площадок в Казани, на которых пройдут весенние ярмарки. На 15 площадках торговля открыта с 6.00 до 13.00.

